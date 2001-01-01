Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную командуВести.Ru 07:16
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде. 22-летний футболист признался, что этот проступок станет для него уроком на всю жизнь.
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После того случая практически каждый день мы на связи с Майклом. Обо всем поговорили, все обсудили с ним. Могу сказать, что мне очень стыдно перед всеми людьми, кого это задело. Перед ним я извинился много раз. Я не должен был так делать.
— Аяз Гулиев, российский футболистТелеканал 360° 06:32
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