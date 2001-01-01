Футбол

«Спартак» верит в Кононова. И сокращает бюджетСпорт-Экспресс 17:00

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В дальней перспективе руководство "Спартака", по всей вероятности, намерено продолжить этот процесс с целью за три года достичь цифры в 70 миллионов.
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«Спартак» верит в Кононова. И сокращает бюджет

Спорт-Экспресс17:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
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