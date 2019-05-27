«Спартак» верит в Кононова. И сокращает бюджетСпорт-Экспресс 17:00

Кононову предстоит бороться за: все ту же путевку в Лигу чемпионов и Кубок страны. Что касается Лиги Европы, то план по ней тоже появится.

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«Спартак» верит в Кононова. И сокращает бюджет

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