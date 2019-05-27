Футбол
«Спартак» верит в Кононова. И сокращает бюджетСпорт-Экспресс 17:00
Кононову предстоит бороться за: все ту же путевку в Лигу чемпионов и Кубок страны. Что касается Лиги Европы, то план по ней тоже появится.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Хоккей
Тарасенко заявил, что в финале Кубка Стэнли намерен насладиться моментом и повеселиться
Обновлено в 20:37
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон описала своего идеального мужчину
В 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, после чего ее статус официально не менялся.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе
Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Около 70 человек эвакуировали из аэропорта в Южно-Сахалинске из-за звонка об угрозе взрыва
Порядка 70 сотрудников и пассажиров аэропорта в Южно-Сахалинске эвакуировали из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-центре аэровокзала.
Обновлено в 21:32
Авто
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено в 09:41
Общество
Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого
В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Общество
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы
Финалисты Лиги Европы УЕФА вернут часть билетов, которые им были выделены на матч в Баку. «Арсенал» продал 3500 билетов, а «Челси» - 2000.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Избранный президент Литвы рассказал, какими будут отношения с Россией
Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа рассказал о том, какими будут отношения между Вильнюсом и Москвой после его избрания на высший пост.
Обновлено в 20:24
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Авто
Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии
Стартап Lightyear из Нидерландов уже через месяц представит прототип пятиместного автомобиля, который будет "питаться" солнечными лучами.
Обновлено в 10:15
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Обновлено вчера в 03:33
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж
Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Госпитализирован губернатор Иркутской области Левченко
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды
Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.
Обновлено в 17:00
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19