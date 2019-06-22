Футбол
«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу МеркуловаRT на русском 06:54
Московский футбольный клуб «Спартак» начал переговоры с екатеринбургским «Уралом» по трансферу защитника Михаила Меркулова. Как сообщает «Чемпионат», переговоры находятся на стадии обсуждения трансферной стоимости 25-летнего игрока.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Спорт
Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Единоборства
Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга
Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Болгарии, пострадали 12 человек
Авария произошла на трассе София — Варна в районе города Ловеч, когда микроавтобус выезжал со второстепенной дороги.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика
Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС
Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Бутиной сократили срок тюремного заключения на десять дней, и она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:44
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика
ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Футбол
«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара
«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить обмен разведданными
Руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.
Обновлено в 14:34
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено в 13:37
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Футбол
Каземиро забил первый мяч за сборную
Каземиро дебютировал за сборную 8 лет назад, отыграв 39 матчей.
Обновлено в 15:29
Политика
Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов
Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06