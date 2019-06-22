«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу МеркуловаRT на русском 06:54

Московский футбольный клуб «Спартак» начал переговоры с екатеринбургским «Уралом» по трансферу защитника Михаила Меркулова. Как сообщает «Чемпионат», переговоры находятся на стадии обсуждения трансферной стоимости 25-летнего игрока.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова

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