Футбол

«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу МеркуловаRT на русском 06:54

Московский футбольный клуб «Спартак» начал переговоры с екатеринбургским «Уралом» по трансферу защитника Михаила Меркулова. Как сообщает «Чемпионат», переговоры находятся на стадии обсуждения трансферной стоимости 25-летнего игрока.
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«Спартак» начал переговоры с «Уралом» по Меркулову

Советский спорт07:44

Иванов: «Читаю, что «Урал» хочет от «Спартака» за Меркулова 2,5 млн. А может, мы 5 хотим?!»

Sport24.ru06:52

«Спартак» вступил в переговоры по трансферу защитника «Урала» Меркулова

Чемпионат05:18

«Спартак» ведет переговоры о трансфере Меркулова. «Урал» требует за защитника 2,5 млн евро

Sports.ru05:43

«Спартак» собирается подписать Меркулова

Soccer.ru05:42

СМИ: «Спартак» вступил в переговоры по трансферу игрока «Урала»

Матч ТВ05:31

СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Урала» в «Спартак»

РБК05:48
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Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Спорт

Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Болгарии, пострадали 12 человек

Авария произошла на трассе София — Варна в районе города Ловеч, когда микроавтобус выезжал со второстепенной дороги.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Политика

Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС

Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Бутиной сократили срок тюремного заключения на десять дней, и она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:44
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Политика

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Политика

ЦИК Украины отказал Компартии в регистрации на выборах в Раду

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси

Обновлено вчера в 07:20
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Обновлено в 09:56
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег, пострадали дети

Обновлено в 15:21
Футбол

«Барселона» хочет подписать и Гризманна, и Неймара

«Барселона» намерена этим летом подписать и Антуана Гризманна, и Неймара, сообщает издание Sport.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши

Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить обмен разведданными

Руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.
Обновлено в 14:34
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено в 13:37
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Музею Анапы передали рассекреченные Минобороны РФ военные документы

Обновлено в 09:11
Футбол

Каземиро забил первый мяч за сборную

Каземиро дебютировал за сборную 8 лет назад, отыграв 39 матчей.
Обновлено в 15:29
Политика

Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод призвал власти Грузии извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.
Обновлено в 15:06
Происшествия

В Тбилиси произошла потасовка между группами протестующих

Обновлено в 14:18
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