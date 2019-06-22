Футбол
«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу МеркуловаRT на русском 06:54
Московский футбольный клуб «Спартак» начал переговоры с екатеринбургским «Уралом» по трансферу защитника Михаила Меркулова. Как сообщает «Чемпионат», переговоры находятся на стадии обсуждения трансферной стоимости 25-летнего игрока.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный двигатель.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Единоборства
Чемпион М-1 Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в UFC
Бразильский боец Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 05:17
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Общество
Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Политика
Порошенко отреагировал на заведенные в отношении него уголовные дела
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко знает о возбужденных уголовных делах.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Авто
Названы самые продаваемые японские кроссоверы в России
Обновлено в 01:17
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Политика
Определена роль русского языка в жизни украинцев
Украинцы в повседневной жизни в равной степени пользуются как русским, так и украинским языком.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол
Буффон в течение 10 дней решит, переходить ли в «Порту»
Буффон хочет поиграть еще год, и ему нравится «Порту», но у него четверо детей, и ему надо обдумать переезд всей семьей.
Обновлено в 02:49
Автоспорт
Боттас опередил Хэмилтона в третьей практике Гран-при Франции
Пилот Мерседеса Валттери Боттас занял первое место в третьей практике Гран-при Франции на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле.
Обновлено в 07:27
Финансы
ЦБ провел тестовый сбор операционных данных банков
Банк России провел тестовый сбор операционных данных кредитных организаций, который планируется сделать обязательным с 2021 года.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Сarlos I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Общество
«Жёлтые жилеты» проводят акцию протеста в Париже
В субботу, 22 июня, во Франции проходит 32-я акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 06:34
Здоровье
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено вчера в 07:50
Гаджеты
AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале
В конце 2018 года AMD контролировала не более 18,8 % рынка дискретных видеокарт, в первом квартале этого года её удалось увеличить долю до 22,7 %. Надо сказать, что первый квартал традиционно не является сезоном высокого спроса на игровые видеокарты, а из новинок у AMD в этот период появился только не самый дешёвый Radeon VII.
Обновлено в 04:20