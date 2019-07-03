Футбол
«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу ФернандоГазета.Ru 03:52
Московский "Спартак" ведет переговоры с "Шанхай Шеньхуа" по трансферу полузащитника красно-белых Фернандо, передает Sport24. По информации издания, китайский клуб готов потратить на трансфер около €30 млн, однако переход бразильца был оценен в €15 млн. Фернандо перешел в "Спартак" в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Происшествия
Футболист Кокорин начал проходить курс реабилитации
Обновлено в 03:13
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Обновлено в 04:18
Здоровье
В Чувашии стали чаще умирать от инфаркта и инсульта
В Чувашии возросла смертность от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО в Черном море попали на видео
В сети появилось видео с боевыми кораблями НАТО, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Кино
Дмитрий Орлов озвучил неосуществлённую мечту Сергея Бодрова-младшего
Актер Дмитрий Орлов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал о знакомстве с актером и режиссёром Сергеем Бодровым-младшим, а также о той роли, которую тот сыграл в его жизни.
Обновлено в 08:10
Наука
В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир»
Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.
Обновлено в 09:11
Авто
В России за год средневзвешенная цена нового авто выросла на 10%
За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено в 07:24
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Общество
В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел
В Удмуртии массово гибнут пчелы, это произошло на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского района.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Глюкоза без макияжа уместила грудь в миниатюрном купальнике
В кадре певица предстала крупным планом в раздельном черном купальнике, который, кажется, как минимум на размер меньше, чем необходимо Наташе.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Политика
МИД России: Запад подталкивает Киев к продолжению политики Порошенко
В Министерстве иностранных дел России отметили, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского относительно включения Украины в перечень стран — импортёров канадского оружия, а также скорого заключения с Канадой соглашения о поставках бронетранспортёров для нужд ВСУ означают, что Запад подталкивает Киев к продолжению политики прежнего украинского президента Петра Порошенко.
Обновлено в 09:27