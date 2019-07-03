Московский "Спартак" ведет переговоры с "Шанхай Шеньхуа" по трансферу полузащитника красно-белых Фернандо, передает Sport24. По информации издания, китайский клуб готов потратить на трансфер около €30 млн, однако переход бразильца был оценен в €15 млн. Фернандо перешел в "Спартак" в 2016 году.

«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

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