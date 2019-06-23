Футбол

«Спартак» ведет переговоры о переходе вратаря «Ромы»Газета.Ru 12:41

Вратарь итальянской "Ромы" Андреа Романьоли может перейти в московский "Спартак", сообщает Sport24. Об этом рассказал журналист Маттео Моретто. За основную команды "Ромы" 20-летний голкипер не провел ни одного матча.
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