Футбол
Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезонеТАСС 06:49
В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
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В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky
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Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов
На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
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Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
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Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии
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Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
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