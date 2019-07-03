Футбол

Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезонеТАСС 06:49

В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
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"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
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