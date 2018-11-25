Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
Матч ТВ
15:11

Московский «Спартак» после матча с «Крыльями Советов» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) показал победную раздевалку. После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Матч ТВ15:11

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«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Матч ТВ15:11

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

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«Боже, «Спартак» храни!» Глушаков в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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