Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
Матч ТВ
15:11

Московский «Спартак» после матча с «Крыльями Советов» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) показал победную раздевалку. После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Матч ТВ15:11

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«Спартак» представил видеосюжет из раздевалки команды после победы над «Крыльями Советов»

Евро-футбол.ру15:23

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Sportbox.RU15:11

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Матч ТВ15:11

«Боже, «Спартак» храни!» Глушаков в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Sport24.ru14:42

Видео: Кононов поздравляет игроков «Спартака» с победой в матче с «Крыльями»

Чемпионат13:45

Невероятные эмоции в раздевалке «Спартака» после победы над «Крыльями». Видео

Спорт-Экспресс13:16

«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Крыльями»

Sports.ru08:16
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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