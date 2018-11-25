Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
Матч ТВ
вчера в 15:11

Московский «Спартак» после матча с «Крыльями Советов» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) показал победную раздевалку. После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Матч ТВвчера в 15:11

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«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Матч ТВвчера в 15:11

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Sportbox.RUвчера в 15:11

«Боже, «Спартак» храни!» Глушаков в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Sport24.ruвчера в 14:42

Видео: Кононов поздравляет игроков «Спартака» с победой в матче с «Крыльями»

Чемпионатвчера в 13:45

Невероятные эмоции в раздевалке «Спартака» после победы над «Крыльями». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 13:16

Глушаков после победы поздравил мам и порадовался командному фото

Нева Спортвчера в 09:26

«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Крыльями»

Sports.ruвчера в 08:16
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Футбол

Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с «Викторией»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в матче Лиги чемпионов с чешской "Викторией", заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 08:48
Футбол

Президент «Анжи»: «Решаем вопрос со стадионом»

Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, что клубу отказано в тренировках на домашней арене в Каспийске.
Обновлено в 08:40
Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 06:14
Футбол

Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей

Доходы футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
Обновлено в 08:25
Футбол

Гончаренко: игра футболиста ЦСКА Ахметова является открытием года

Обновлено в 08:51
Футбол

Испанская бригада обслужит матч «Локомотив» – «Галатасарай»

Назначены арбитры на матч "Локомотив" – "Галатасарай" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт железнодорожников.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Енисей»: «Готовимся провести матч с „Ахматом“ в манеже»

Пресс-служба "Енисея" подтвердила, что команда намерена провести домашний матч 16-го тура РПЛ против "Ахмата" в манеже "Футбол-Арена Енисей".
Обновлено в 06:49
Футбол

Дело Аленичева рассмотрит Мировой суд Красноярска

26 декабря Мировой суд Красноярска рассмотрит дело об отказе главного тренера ФК "Енисей" Дмитрия Аленичева пройти медицинское освидетельствования на состояние опьянения.
Обновлено в 06:18
Футбол

Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Обновлено в 07:47
Футбол

Мойес заявил, что Тони Крос мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что полузащитник «Реала» Тони Крос был близок к переходу в стан «красных дьяволов» в сезоне-2013/14.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Барселона» и «Реал» опередили клубы НБА по зарплатам игроков

Отмечается, что лидер «Уорриорз» Стефан Карри является самым высокооплачиваемым игроком в НБА с зарплатой 37 миллионов долларов.
Обновлено в 08:28
Футбол

Неймар может вернуться в «Барселону» в обмен на Дембеле

Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с возвращением нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 05:00
Футбол

Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо»

Канаевский в 1961 году стал чемпионом СССР в составе «Динамо», а в 1964-м выиграл Кубок СССР.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Палмейрас» выиграл чемпионат Бразилии под руководством Фелипе Сколари

Обновлено в 08:00
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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