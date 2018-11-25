Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
Матч ТВ
вчера в 15:11

Московский «Спартак» после матча с «Крыльями Советов» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) показал победную раздевалку. После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Матч ТВвчера в 15:11

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Бывший гендиректор «Спартака»: «Глушаков – душа команды. Своей игрой он заставляет болельщиков замолчать»

Спорт-Экспресс04:30

Футболисты «Спартака» исполнили неофициальный гимн болельщиков

REGNUM00:44

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Матч ТВвчера в 15:11

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Sportbox.RUвчера в 15:11

«Боже, «Спартак» храни!» Глушаков в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Sport24.ruвчера в 14:42
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Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 05:22
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В 2017 году клубы Премьер-Лиги заработали 56,8 млрд рублей

Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение.
Обновлено в 04:54
Футбол

Болельщики «Спартака» раскрыли детали избрания Глушакова капитаном

Обновлено в 05:47
Футбол

«Бавария» может уволить тренера до конца недели

«Бавария» может до конца недели уволить главного тренера.
Обновлено в 04:23
Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»

По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол

Умер бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Каневский

Футболист киевского "Динамо" Виктор Каневский был одним из сильнейших нападающих СССР 50-х и начала 60-х годов.
Обновлено в 05:22
Футбол

Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует день рождения

Сегодня, 26 ноября, бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует свой день рождения.
Обновлено в 04:47
Футбол

Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч против «Ромы»

Полузащитник Каземиро не вошел в заявку «Реала» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 04:54
Футбол

Метро и МЦК изменят часы работы из-за матча ЦСКА в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:28
Футбол

Польский арбитр Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид» в Лиге Европы

Польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем рассудит матч московского "Спартака" и венского "Рапида" в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 05:48
Футбол

Гвардиола: конкуренция идёт на пользу английским клубам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что высокая конкуренция в АПЛ идёт на пользу сильнейшим клубам.
Обновлено в 05:22
Футбол

Себастьян Дриусси: «„Зенит“ должен был набрать больше очков»

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси считает, что его команда должна была набрать больше очков в чемпионате России.
Обновлено в 05:50
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
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Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
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Илья Геркус: «Нет ничего стыдного в том, что государство стало донором футбола в России»

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о причинах дотационной со стороны государства экономики российских футбольных клубов.
Обновлено в 05:29
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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