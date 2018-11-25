Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
Матч ТВ
вчера в 15:11

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Московский «Спартак» после матча с «Крыльями Советов» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) показал победную раздевалку. После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
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Футболисты «Спартака» исполнили неофициальный гимн болельщиков

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