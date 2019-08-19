Футбол

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКАRT на русском вчера в 11:58

Спартак — ЦСКА
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Самедов: «Однозначного фаворита в дерби нет»

Матч ТВ04:01

ЦСКА самый юный в РПЛ. Но «Спартак» ещё моложе

Sportbox.RU02:08

Тихонов: «„Спартак“ - фаворит в дерби с ЦСКА»

Sport.ruвчера в 17:00

«Спартак» против ЦСКА в главном дерби России. LIVE!

Sport24.ru04:40

Дерби, которое мы точно запомним. Оно будет судьбоносным

Спорт-Экспресс01:30

Букмекеры: ЦСКА — фаворит матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком»

Чемпионат03:00

Дерби «Спартак» - ЦСКА закроет программу шестого тура чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 17:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве

Обновлено в 04:26
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В США задержали трех подозреваемых в подготовке массовых расстрелов

Американские правоохранители задержали трех молодых людей, которые планировали устроить массовые расстрелы людей в общественных местах.
Обновлено в 02:25
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

Обновлено в 04:01
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

МИД Сирии заявил о движущихся в Хан-Шейхун турецких БТР

Обновлено в 04:26
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол

Егоров прокомментировал слова Дзюбы о позорном судействе матча

Глава департамента судейства и инспектирования российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе матча команды против «Ахмата».
Обновлено в 04:16
Единоборства

Шлеменко проведет следующий бой 5 сентября

Российской боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведет следующий бой 5 сентября на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Грабители напали на посла Афганистана в Испании

Проживающий в Мадриде посол Афганистана в Испании подвергся нападению на улицах Барселоны.
Обновлено в 04:51
Общество

Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России

Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16
Экономика

В России почти треть расходов на еду уходит на мясо

Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Финансы

Курс доллара снизился до 66,33 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области

В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Интернет

Японская корпорация Rakuten запустила собственную криптовалютную биржу

19 августа японская корпорация Rakuten объявила о запуске собственной криптовалютной биржи Rakuten Wallet.
Обновлено в 03:03
Культура

«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Политика

Филарет пожаловался на прекратившего с ним общаться Порошенко

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко прекратил с ним общение после того, как получения «новой церковью» томоса.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Обновлено в 01:54
Происшествия

На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали около 2 тысяч человек

Обновлено в 03:27
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие

В России могут ввести наказания за продажу военной формы

Газета «Известия» со ссылкой на источники в российском Минобороны сообщает, что в России в скором времени могут внести административное наказание за торговлю военным обмундированием без разрешительных документов.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии

Обновлено вчера в 23:50
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Елена Бирюкова выходит замуж за отца своего ребенка

Звезда сериала "Саша+Маша" Елена Бирюкова выходит замуж спустя 11 лет совместной жизни с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Обновлено в 04:24
Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Общество

Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу

Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное