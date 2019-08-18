Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКАRT на русском 11:58
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено в 12:39
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Политика
Трамп подтвердил намерение купить Гренландию
Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Волгоградцам рассказали, что нужно учесть при покупке ноутбука
Оперативная память Сегодня ноутбуки оборудованы планками памяти DDR3 и DDR4.
Обновлено в 14:37
Кино
Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов»
Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.
Обновлено в 10:05
Происшествия
63 человека погибли при взрыве на свадьбе в Кабуле
63 человека погибли, более 180 человек были ранены в результате взрыва на свадьбе в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря МВД Афганистана.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия
18 августа свой день рождения отмечает старшая дочь популярного телеведущего.
Обновлено в 04:20
Политика
Трамп рассказал об «очень хороших» переговорах США с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США идут "очень хорошие" переговоры с талибами.
Обновлено в 17:19
Футбол
Орещук опроверг информацию о переговорах Рибери с «Динамо»
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об интересе клуба к бывшему полузащитнику «Баварии» Франку Рибери.
Обновлено в 12:33
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Космос
Создают космический челнок многоразового использования
Научные сотрудники Европейского космического агентства сообщили, что до конца года им удастся завершить строительство космического челнока многоразового использования.
Обновлено в 17:40
Происшествия
МАК обследовал черные ящики аварийно севшего А321
Межгосударственный авиационный комитет обследовал черные ящики аварийно севшего в Подмосковье лайнера «Уральских авиалиний».
Обновлено в 11:25
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Политика
Глава партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе
Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что жители Украины ждут от нынешних властей скорейшего завершения конфликта в Донбассе, но для этого предстоит пройти большой путь.
Обновлено в 13:29
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Путешествия
Россияне назвали страны с самыми интересными экскурсиями
Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Aviasales.
Обновлено в 15:45
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.
Обновлено в 15:34
Политика
В Кремле озвучили план визита Путина во Францию
Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Обновлено 16 августа в 09:32
Космос
О взрыве европейской ракеты в космосе сообщили ВВС США
Обновлено 16 августа в 07:48
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Наука
Российские ученые нашли способ создать «магнитный» компьютер
Обновлено в 11:04
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом
В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17