Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА

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