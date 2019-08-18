Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКАRT на русском 11:58
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено в 04:49
Политика
Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от акций против американских судов.
Обновлено в 17:29
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено в 17:03
Политика
В Кремле озвучили план визита Путина во Францию
Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Обновлено 16 августа в 09:32
Происшествия
Ведущий шоу «Умницы и умники» вспомнил устроившего бойню подростка
Ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал, что убивший свою семью подросток из Ульяновской области не участвовал в конкурсе.
Обновлено в 16:49
Происшествия
СМИ узнали содержание аудиозаписи подростка, убившего свою семью
Трагедия произошла в селе Патрикеево. После убийства семьи подросток свёл счёты с жизнью.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева рассказала, как провела отпуск
Обновлено в 18:22
Транспорт
Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе
Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Экономика
Размеры межбанковских комиссий по платежам в отдельных категориях торгово-сервисных предприятий (%)
Вступают в силу с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 18:14
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит камеру со 108 Мп датчиком
Утверждается, что аппарат получит камеру с главным 108-Мп датчиком изображения.
Обновлено в 08:24
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 02:26
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Новосибирска. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».
Обновлено в 12:29
Футбол
Чорлука: слишком старый, вечно травмированный, медленный. Продолжайте болтать
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука ответил критикам после матча 6-го тура РПЛ с "Динамо" (2:1).
Обновлено в 18:32
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07
Общество
На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж
С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 19:15
Общество
В Катаре дороги выкрасили в голубой цвет
Обновлено в 14:52
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Пентагон продолжает спонсировать врагов Асада
Документация Пентагона свидетельствует: американское военное командование продолжает спонсировать группировки оппозиции «Лива аль-Хамза» и «Лива-аль-Мутасим», а также части 51-й бригады.
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено в 00:11