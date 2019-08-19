Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Экономика В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Армия и оружие Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.

Экономика Таджикистан бежит впереди перевода Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.

Энергетика Определены регионы России с самым доступным бензином В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.

Происшествия Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.

Транспорт Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

Авто В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Политика Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».

Происшествия Пассажирка А321 подверглась травле в Сети из-за видео Алла Гарковенко, одна из спасшихся пассажирок Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Московской области, рассказала, как подверглась травле в социальных сетях после публикации видео с места аварии.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Авто В драг-битве сошлись четыре «заряженных» спорткара На ютуб-канале «CarWow» показали гонку на прямой между Toyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS и Alpine A110.

Здоровье Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.

Армия и оружие Китай обогнал США по бронетанковым бригадам В настоящее время, по данным британского IISS, наша армия, вероятно, оснащена 5800 основными боевыми танками, но только 60% из них – новые Тип 96 и 99, а остальные – это более 2000 различных версий Типа 59.

Общество Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу Ливень затопил улицы в центре Сочи. Как ожидается, дожди продлятся еще несколько дней.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.