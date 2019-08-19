Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКАRT на русском вчера в 11:58
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Спартак» – ЦСКА: дерби получится результативным? Угадайте исход – получите 500 рублей
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«Спартак» – ЦСКА: прогноз на главное дерби России! Обряд посвящения для новичков
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Впасть в эйфорию или вляпаться в историю. Кто победит в главном российском дерби?
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Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
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Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
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В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
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СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
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Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
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Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота в ближнем космосе.
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Таджикистан бежит впереди перевода
Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
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Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, выписали из больницы.
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Транспорт
Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе
Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.
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Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
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В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
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Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье
Мужчина умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Пассажирка А321 подверглась травле в Сети из-за видео
Алла Гарковенко, одна из спасшихся пассажирок Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Московской области, рассказала, как подверглась травле в социальных сетях после публикации видео с места аварии.
Обновлено 17 августа в 01:39
Музыка
Умер певец и актер Аскер Махмудов
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
В драг-битве сошлись четыре «заряженных» спорткара
На ютуб-канале «CarWow» показали гонку на прямой между Toyota Supra, Porsche Cayman GTS, Audi TT RS и Alpine A110.
Обновлено 17 августа в 23:50
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Китай обогнал США по бронетанковым бригадам
В настоящее время, по данным британского IISS, наша армия, вероятно, оснащена 5800 основными боевыми танками, но только 60% из них – новые Тип 96 и 99, а остальные – это более 2000 различных версий Типа 59.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Ливень затопил улицы в центре Сочи. Как ожидается, дожди продлятся еще несколько дней.
Обновлено 17 августа в 05:59
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Отношения США и Германии «на дне», пишет Der Spiegel
"Отношения США и Германии оказались на дне", - заключило издание. Ранее сообщалось, что Германия засомневалась в помощи США с Ираном.
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