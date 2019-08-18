Футбол

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКАRT на русском 11:58

Спартак — ЦСКА
завтра
в 13:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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