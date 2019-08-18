Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА

Происшествия Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми Полиция задержала водителя, чей автобус въехал в бетонное ограждение в Перми, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону в воскресенье.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе 4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.

Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Авто Представлен 1200-сильный электрический суперкар Draco GTE Гиперкар под капотом прячет четыре электрических мотора, которые развивают суммарную мощность 1200 л.с. и 8 800 Нм крутящего момента.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Футбол «Брешия» объявила о переходе Балотелли Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба.

Армия и оружие Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.

Баскетбол Сборная России обыграла Финляндию на товарищеском турнире Перед стартом Кубка мира сборная России проведет еще две контрольных встречи с Аргентиной (26 августа) и Испанией (28 августа).

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.