Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКАRT на русском 11:58
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футбол
Дзюбу могут дисквалифицировать за слова о позорном судействе
Обновлено в 08:00
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Полиция задержала водителя, чей автобус въехал в бетонное ограждение в Перми, сообщается на сайте Главного управления МВД по региону в воскресенье.
Обновлено в 02:41
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Кино
Режиссер «Тора 4» провел переговоры с Райаном Гослингом
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
38-летний Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Защитник Эшли Коул подтвердил, что завершил карьеру игрока.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек
В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.
Обновлено в 05:39
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Авто
Представлен 1200-сильный электрический суперкар Draco GTE
Гиперкар под капотом прячет четыре электрических мотора, которые развивают суммарную мощность 1200 л.с. и 8 800 Нм крутящего момента.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Футбол
«Брешия» объявила о переходе Балотелли
Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.
Обновлено в 09:45
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Баскетбол
Сборная России обыграла Финляндию на товарищеском турнире
Перед стартом Кубка мира сборная России проведет еще две контрольных встречи с Аргентиной (26 августа) и Испанией (28 августа).
Обновлено в 14:06
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Технологии
Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»
С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06