Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»

Спартак — Брага
сегодня
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
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