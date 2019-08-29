Футбол
Газета.Ru«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
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Спартак - Брага 29 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
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