Футбол

«Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в ЧехииРИА Новости 03:46

В начале августа "Спартак" вновь отправится в Чехию для участия в турнире Mountfield Cup-2019. Турнир пройдет 4-7 августа в Градец-Кралове. Кроме "Спартака" в нем сыграют "Динамо" (Пардубице), "Маунтфилд" (Градец-Кралове) и еще один клуб, который определится позднее.
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Руководство ХК «Спартак» утвердило план подготовки на сезон-2019/20

Sport24.ru06:44

«Спартак» утвердил план подготовки к новому сезону

Чемпионат05:17

Расписание предсезонного турнира КХЛ «Кубок мэра Москвы»

Sport.ruвчера в 09:13

«Спартак» выступит на турнире в Чехии

Матч ТВ04:22

«Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в Чехии

РИА Новости03:46

Московские «Динамо» и «Спартак» договорились о товарищеском матче... в Твиттере

Спорт-Экспресс03:26

В межсезонье «Спартак» сыграет на турнире в Чехии и Кубке мэра

Советский спорт05:03
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Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Происшествия

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Экономика

ЦБ представил новый подход к расчету выплат по ОСАГО

ЦБ подготовил проект новой редакции Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля по ОСАГО, сообщил в среду регулятор.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

В Музее Победы открывается выставка «Второй фронт»

Обновлено в 05:55
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Политика

Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года

Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:12
Общество

Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Политика

Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике

Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено в 07:18
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

Обновлено в 08:15
Транспорт

Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом

Обновлено в 07:05
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Авто

BMW представила новое семейство BMW M8

Представители BMW официально рассекретили усовершенствованное семейство BMW M8.
Обновлено в 01:21
Общество

В Петербурге открыли легальный бордель

Lumidolls открыла первый отель с услугами силиконовых ростовых кукол в Барселоне в 2017 году.
Обновлено в 09:33
Футбол

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
Экономика

Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд

Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.
Обновлено в 08:22
Технологии

Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G в Петербурге

Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати

Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Политика

Словакия анонсировала крупный контракт с Россией по МиГ-29

Обновлено в 08:00
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Обновлено в 08:20
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы

Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня

В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Политика

СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку

Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 30 млн рублей на счету сына Абызова

Обновлено в 06:07
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