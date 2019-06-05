«Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в ЧехииРИА Новости 03:46

В начале августа "Спартак" вновь отправится в Чехию для участия в турнире Mountfield Cup-2019. Турнир пройдет 4-7 августа в Градец-Кралове. Кроме "Спартака" в нем сыграют "Динамо" (Пардубице), "Маунтфилд" (Градец-Кралове) и еще один клуб, который определится позднее.

«Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в Чехии

Происшествия Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Экономика ЦБ представил новый подход к расчету выплат по ОСАГО ЦБ подготовил проект новой редакции Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт автомобиля по ОСАГО, сообщил в среду регулятор.

Политика Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.

Политика Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Транспорт В российских поездах появились ароматизированные вагоны В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Авто BMW представила новое семейство BMW M8 Представители BMW официально рассекретили усовершенствованное семейство BMW M8.

Общество В Петербурге открыли легальный бордель Lumidolls открыла первый отель с услугами силиконовых ростовых кукол в Барселоне в 2017 году.

Футбол Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.

Экономика Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.

Технологии Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G в Петербурге Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.

Общество Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.

Политика СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

Происшествия Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.