Хоккей
«Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в ЧехииРИА Новости 03:46
В начале августа "Спартак" вновь отправится в Чехию для участия в турнире Mountfield Cup-2019. Турнир пройдет 4-7 августа в Градец-Кралове. Кроме "Спартака" в нем сыграют "Динамо" (Пардубице), "Маунтфилд" (Градец-Кралове) и еще один клуб, который определится позднее.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына
Обновлено в 08:01
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Тимати показал беременный живот своей подруги
Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Экономика
РФПИ инвестирует в создание нового российско-китайского фонда
Участие РФПИ в создании российско-китайского фонда входит в стратегию по привлечению зарубежных партнеров к развитию экосистемы технологического инвестирования в России.
Обновлено в 08:03
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала обнаженное тело в душе
Настя Каменских показала поклонникам обнаженное тело в душе.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом
В программе визита в Россию предусмотрены переговоры Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:45
Кино
Джулия Робертс считает, что фильм «Красотка» был не ее уровня
Обновлено в 05:30
Общество
Коллегия судей отклонила жалобу автоконцернов на суды Краснодара
Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцерну Hyundai жалобу на возможное мошенничество с взысканием компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара, сообщает РБК.
Обновлено в 07:39
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено в 11:18
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Политика
На Украине заявили об угрозе трех кризисов в энергетике
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус считает, что страна до конца года может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами.
Обновлено в 07:02
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ
Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
Обновлено в 10:14
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Футбол
Модель, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, будет оштрафована
Американская модель и актриса Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет подвергнута штрафу.
Обновлено в 10:31
Происшествия
После отказа нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ возбуждено дело
После отказа спортивной деревни «Новинки» принять 30 ВИЧ-положительных детей для проведения мероприятия в течение трех дней, возбуждено уголовное дело по ст. 136 УК РФ («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).
Обновлено в 09:19
Общество
Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Парламент Японии осудил депутата за слова о «военном захвате» Курил
Парламент Японии рассмотрит резолюцию с требованием уйти в отставку к депутату Ходаке Маруяме, ранее заявившему, что Курилы можно отобрать у России силой.
Обновлено в 09:25