Футбол

«Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в ЧехииРИА Новости 03:46

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В начале августа "Спартак" вновь отправится в Чехию для участия в турнире Mountfield Cup-2019. Турнир пройдет 4-7 августа в Градец-Кралове. Кроме "Спартака" в нем сыграют "Динамо" (Пардубице), "Маунтфилд" (Градец-Кралове) и еще один клуб, который определится позднее.
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