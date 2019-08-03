Футбол

«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»Вести.Ru вчера в 14:05

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Как «Спартак» и «Динамо» сыграли первую нулевую ничью в Российской премьер-лиге

Москва 24вчера в 21:00

«Спартак» - «Динамо»: фоторепортаж

Sport.ruвчера в 18:43

Фанаты больше не кричат: «Уходи, пиджак». У «Спартака» появился характер

Матч ТВвчера в 17:19

Грубый удар Понсе шипами и крутой перформанс фанатов. Лучшие фото с дерби

Чемпионатвчера в 16:06

«Спартак» и «Динамо» не открыли счет, красно-белые почти час играли в меньшинстве

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

Матч «Спартак» – «Динамо» посетили 34389 зрителей

Sports.ruвчера в 13:59

Дерби самоопределения

Soccer.ruвчера в 03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье

Эксперты дали советы по избавлению от отечности ног

Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол

Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:33
Единоборства

Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5

В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек

Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено 02 августа в 01:00
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды

Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено 02 августа в 05:50
Происшествия

Два человека погибли в огненном ДТП с иномаркой в Петербурге

В Петербурге ранним утром 4 августа произошла авария с участием иномарки Skoda Rapid.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Девять самодельных взрывных устройств было обнаружено сотрудниками правоохранительных служб в дагестанском селе Гимры.
Обновлено вчера в 17:28
Авто

В России появится новая марка электромобилей Monarch

Обновлено 02 августа в 13:59
Футбол

Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»

Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика

Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA

Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено 02 августа в 22:56
Политика

Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram

Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Мальта разрешила 40 мигрантам высадиться на берег

Власти Мальты разрешили высадиться на берег 40 мигрантам на судне Alan Kurdi, принадлежащем германской неправительственной организации Sea Watch, сообщил в "Твиттере" премьер-министр страны Джозеф Мускат.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

РЭМЗ требует 71 млн рублей с предприятия, принадлежащего супруге Вадима Варшавского

По данным «СПАРК-Интерфакса», 51% в УК ООО «Завод универсальное оборудование» владеет Елена Варшавская, супруга основателя РЭМЗа Вадима Варшавского, 49% принадлежит РЭМЗу.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Экономика

Работающих пенсионеров ждёт прибавка к пенсии

С 1 августа будет проведён перерасчёт страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году.
Обновлено 01 августа в 06:57
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол

ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»

Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Татьяна Африкантова: «Марина Тристановна считает меня разлучницей»

Звезда «Дома-2» Марина Тристановна выходит замуж. Что касается Африкантовой, то она прекрасно ладит с Александром Ковалевским.
Обновлено вчера в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное