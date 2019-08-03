В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.

«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»

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