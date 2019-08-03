Футбол

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дербиГазета.Ru 16:44

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
3 августа на стадионе "Открытие Арена" в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось старейшее московское дерби между "Спартаком" и "Динамо". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. По ходу матча перспективнее выглядели номинальные гости.
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