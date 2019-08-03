3 августа на стадионе "Открытие Арена" в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось старейшее московское дерби между "Спартаком" и "Динамо". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. По ходу матча перспективнее выглядели номинальные гости.

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

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