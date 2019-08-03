В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.

«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с «Динамо»

Общество В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.

Происшествия Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции, окруживших полицейский участок.

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Футбол «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Политика Фракцию «Слуги народа» может возглавить экс-глава совета волонтеров при Минобороны Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина извинилась за сорвавшийся спектакль в Ейске Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снимала Азовское море и занималась виндсерфингом в Ейске, где вчера должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита".

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Происшествия Травма росгвардейца на акции в Москве стала причиной уголовного дела Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы.

Общество Беглов пообещал поддержать садоводов Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.

Интернет Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.

Футбол «Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов» Московский "Локомотив" в гостях одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Россияне устроили драку на борту самолета в Турции В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.

Политика Британия поприветствовала новые санкции США против России Великобритания приветствует решение Соединенных Штатов о введении второго пакета санкций в отношении РФ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Армия и оружие Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.

Политика Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.

Авто Стала известна доля сегмента SUV в крупных городах России Общие показатели уменьшились при этом на 8,4%. Машины из С-сегмента в России продавались меньше, показатели за прошедшие полгода составили 93 587 экземпляров, а падение - 10,5%. Общая доля автомобилей С-сегмента на рынке достигла в этом году 13,15%.

Общество Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Кино Стало известно, кто снимет фильм «Судная ночь 5» Режиссерское кресло проекта занял Эверардо Гоут. Главным сценаристом популярного хоррора стал автор оригинальной ленты Джеймс Де Монако.