"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на домашней арене красно-белых, завершилась со счетом 0:0. На 35-й минуте прямую красную карточку получил нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе.

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

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