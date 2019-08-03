Футбол

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в РПЛРИА Новости вчера в 13:58

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 0:0.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Спартак» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Динамо»

Матч ТВвчера в 14:01

Субботние матчи РПЛ посетили 129 тысяч человек

Советский спортвчера в 18:57

«Спартак» - «Динамо»: фоторепортаж

Sport.ruвчера в 18:43

«Спартак» и «Динамо» не открыли счет, красно-белые почти час играли в меньшинстве

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

Как «Спартак» и «Динамо» сыграли первую нулевую ничью в Российской премьер-лиге

Москва 24вчера в 21:00

Матч «Спартак» – «Динамо» посетили 34389 зрителей

Sports.ruвчера в 13:59

Дерби самоопределения

Soccer.ruвчера в 03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве

Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки

Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети

Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти

Грегори Аллен, начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Новосибирской области

Обновлено в 00:18
Армия и оружие

США заявили об обнаружении российских самолётов у воздушных границ Аляски

Официальный представитель NORAD капитан Кэмерон Хиллиер, заявил сайту Military.com, что российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы раннего предупреждения.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.
Обновлено в 00:29
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола

Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Общество

Ходорковский написал методичку для провокаторов на незаконных митингах

Медиаструктуры беглого олигарха Михаила Ходорковского распространили в соцсетях и Telegram-каналах методичку для провокаторов на незаконном митинге.
Обновлено вчера в 19:59
Хоккей

Улльмарк подписал однолетний контракт с «Баффало»

Вратарь Линус Улльмарк подписал однолетний контракт с "Баффало", по которому заработает 1,3 миллиона долларов, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Артист «Импровизации» Дмитрий Позов вновь стал отцом

Обновлено вчера в 12:33
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Авто

Ferrari представит две новые модели в сентябре

В недавней телефонной конференции Камиллери упомянул, что две новые модели будут такими же, как они были отмечены во время Дня рынков капитала в прошлом году, где Purosangue, помнится, был звездой презентации.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

Финляндия ужесточает визовые требования к россиянам

С 1 сентября Финляндия вводит новые требования к россиянам при подаче документов для получения визы.
Обновлено 01 августа в 06:15
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

В Москве накануне прошла очередная акция протеста за свободные выборы

Участники акций протеста в столице требуют допустить до выборов независимых кандидатов в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика

Россия перевыполнила условия сделки ОПЕК+ в июле

«В августе 2019 года Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных в рамках ОПЕК+ уровнях»,— сообщает пресс-служба министерства (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 12:40
Общество

В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС

Обновлено вчера в 15:02
Общество

Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума

Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Политика

Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика

Минфин США разъяснил применение новых санкций против России

Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Баскетбол

Кириленко: травмы Мозгова и Хвостова — это потери для сборной

Сборная только начала свою подготовку к чемпионату мира, состояние команды пока далеко от идеального.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Теннис

Совет болельщицы помог Кирьосу выполнить эйс на матчболе

Обновлено вчера в 06:07
Футбол

Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено 02 августа в 01:00
Политика

Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено 02 августа в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное