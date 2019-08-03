Футбол

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в РПЛРИА Новости вчера в 13:58

Спартак — Динамо
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ташаев
10′
Аяз Гулиев
32′
Эсекиэль Понсе
35′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
46′
57′
Артур Юсупов
60′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
Александр Ташаев
Резиуан Мирзов
64′
67′
Себастьян Шиманьский
Клинтон Н`Жи
74′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
85′
Тони Шуньич
89′
Клинтон Н`Жи
Зелимхан Бакаев
90′+4′
Александр Максименко
90′+5′
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 0:0.
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