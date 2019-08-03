"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Москве на стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ

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