«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 07:09

Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве на своем поле победили "Уфу" в матче 28-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на 45-й минуте забил Тургай Мохбалиев.

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве России

Политика Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Технологии Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G Последний отчёт компании IPlytics говорит о том, что китайские компании заняли лидирующую позицию в патентной гонке в сфере 5G.

Авто В России автомобиль Bentley переделали в танк В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.

Происшествия «Аэрофлот» массово отменяет рейсы Superjet 100 "Аэрофлот" массово отменяет рейсы с использованием самолета Sukhoi Superjet 100.

Происшествия На улице Киргетова в Гатчине загорелся деревянный дом Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, на улице Киргетова загорелся деревянный двухэтажный дом.

Общество Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой» В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы.

Политика Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.

Политика Порошенко подписал протокол допроса по делу о «майдане» Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол своего допроса по уголовному делу о событиях во время "майдана" в Киеве зимой 2014 года.

Экономика Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8% Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политика В Госдепе назвали темы переговоров Путина и Помпео Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Москву намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым ряд внешнеполитических тем.

Политика Стало известно место нахождения Бутиной Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения, переведена в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу, штат Вирджиния.

Общество В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая установилась в республике.

Кино В Москве установили Железный трон из «Игры престолов» На столичной станции метро "Деловой центр" в минувшую субботу прошел флэшмоб, посвященный сериалу "Игра престолов": на платформе была установлена самая желанная достопримечательность саги - Железный трон.

Наука Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.

Происшествия В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Происшествия Грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом в Алтайском крае Водитель микроавтобуса госпитализирован после столкновения автомобиля с грузовым поездом.

Происшествия В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка 10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.

Кино Скончался режиссер Николай Тарханов Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.