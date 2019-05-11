Футбол

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 07:09

Спартак — Уфа
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве на своем поле победили "Уфу" в матче 28-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на 45-й минуте забил Тургай Мохбалиев.
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«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве России

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«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в матче молодежного первенства

Sportbox.RU07:02
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