«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 07:09

Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве на своем поле победили "Уфу" в матче 28-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на 45-й минуте забил Тургай Мохбалиев.

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве России

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