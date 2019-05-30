Футбол

«Спартак» в июне проведет контрольный матч с «Сочи»РИА Новости 10:43

Как отмечается, встреча с новичком Российской премьер-лиги пройдет 22 июня на тренировочном поле возле стадиона "Спартака" в Тушино и начнется в 15:00 мск. До матча с "Сочи" спартаковцы проведут сбор на своей базе в подмосковной Тарасовке с 16 по 21 июня.
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Селихов поймал щуку. Фото

Спорт-Экспресс14:17

В июне «Спартак» сыграет товарищеский матч с новичком РПЛ «Сочи»

Чемпионат11:24

«Спартак» в июне проведет контрольный матч с «Сочи»

РИА Новости10:43

«Спартак» опубликовал график подготовки к сезону-2019/20

Sport24.ru10:45

«Спартак» сыграет с ЦСКА 30 июня на сборах в Австрии

Sports.ru11:15
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Политика

Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Минобороны анонсировало пуски ракет «Сармат»

В период с 2019 по 2021 год Минобороны России проведет два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».
Обновлено в 13:35
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Авто

Составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары

Эксперты назвали лучшую пятерку автомобилей для путешествий в летний зной.
Обновлено в 12:01
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Космос

Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Жительница Ростова-на-Дону осуждена за смерть собственной дочери

20-летнюю женщину осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жертвой преступления стала маленькая дочь осужденной.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет компании «Аэрофлот» Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 из Москвы в Грозный, вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности.
Обновлено в 05:54
Политика

Захарова сравнила заявления США по Ирану с потоком кислотного дождя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление специального представителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука о готовности применить военную силу в качестве ответной меры против Ирана, отметила, что агрессивные действия Соединенных Штатов по всему миру выходят за все мыслимые рамки.
Обновлено в 13:05
Политика

Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Стало известно, где Турция может разместить российские комплексы С-400

По словам главы Анкарского центра исследования кризисных ситуация и политики Мехмета Сейфеттина Эрола, Турция рассматривает российские комплексы С-400 в качестве средства защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье, так как нынешние противоречия в регионе могут привести к «разлому» отношений между Турцией и США.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Авто

Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов

Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
Обновлено в 05:17
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Авто

Ferrari представила серийный суперкар SF90 Stradale

Итальянская компания Ferrari, которая занимается производством спортивных и гоночных автомобилей, представила свой первый гибридный спортивный суперкар SF90 Stradale.
Обновлено в 01:23
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.
Обновлено в 14:45
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Встреча завершилась победой "Сент-Луиса" со счетом 3:2. Судьба встречи была решена в овертайме.
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Происшествия

На развязке КАД с Московским шоссе насмерть сбили пожилую женщину

В четверг, 30 мая, в восьмом часу вечера автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на Кольцевой автодороге Петербурга недалеко от развязки с Московским шоссе.
Обновлено в 13:45
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Футбол

«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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