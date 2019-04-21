Футбол

«Спартак» в большинстве победил «Енисей»Свободная Пресса вчера в 14:07

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
В заключительном матче 24 тура чемпионата России московский «Спартак» в родных стенах переиграл красноярский «Енисей». «Красно-белые» одержали победу со счётом 2:0. При этом стоит отметить, что с 60-й минуты матча сибирский клуб играл в меньшинстве после травмы одного из своих игроков.
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