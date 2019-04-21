«Спартак» в большинстве победил «Енисей»Свободная Пресса вчера в 14:07

В заключительном матче 24 тура чемпионата России московский «Спартак» в родных стенах переиграл красноярский «Енисей». «Красно-белые» одержали победу со счётом 2:0. При этом стоит отметить, что с 60-й минуты матча сибирский клуб играл в меньшинстве после травмы одного из своих игроков.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».

Кино Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Происшествия В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" оказало помощь экипажу "аварийной" дизельной субмарины, затонувшей на глубине 70 метров.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Политика Зеленский собирается перезагрузить минский процесс Готовность интенсифицировать минский процесс выразил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, победивший на выборах по данным всех экзитполов, 21 апреля сообщает ТАСС.

Общество Начальник штаба саратовского «Бессмертного полка» призвал сообщать о принуждении к участию в акции Всех, у кого имеется информация о случаях принуждения к участию в акции «Бессмертный полк», глава штаба призвал звонить по телефонам: 8-937-253-20-45, 93-93-82 или обращаться на сайт акции.

Политика Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.

Религия Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).

Происшествия Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.

Политика США решили не воевать, а полностью запретить покупку иранской нефти Вашингтон не планирует военного вмешательства для смены власти в Иране, но намерен прекратить действие исключений из санкций на покупку иранской нефти, сообщили в Госдепе.

Происшествия Число жертв терактов на Шри-Ланке приближается к 300 Количество погибших в результате серии террористических актов на Шри-Ланке достигло 290 человек.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Энергетика Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.

Авто В России заметно упали продажи люксовых автомобилей В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.

Здоровье За неделю в Приамурье 40 человек пострадали от укусов клещей На прошлой неделе в Амурской области зарегистрировано 40 пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей.