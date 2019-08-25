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Кино Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".

Финансы Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.

Политика В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Происшествия Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции "По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.

Политика Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.

Армия и оружие Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Космос Тренировка экипажа «Союз МС-13» по перестыковке прошла без замечаний Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж «Союз МС-13» выполнил тренировку по перестыковке без замечаний.

Происшествия Росгвардия начала проверку после ролика с людьми в форме «на обеде» Росгвардия начала служебную проверку после появления в сети ролика, где люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

Шоу-бизнес Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.

Происшествия В Харькове частично обрушился автомобильный мост В окрестностях Харькова сегодня, 25 августа, произошло частичное обрушение мостовой конструкции, предназначенной для движения автомобилей.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Культура На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра Помимо Великой Отечественной войны, на фестивале представили эпоху раннего средневековья «Вольные викинги».

Авто Названы 10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из России Дальше следуют российский «УАЗ» и немецкий Volkswagen — 613 и 611 автомобилей, вывезенных на экспорт соответственно.

Политика Трамп не хотел приезжать на саммит G7 По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.

Авто Тюнеры украсили новый Jeep Wrangler футуристичной оптикой Хотя Jeep Wrangler четвёртого поколения JL продаётся всего год, в США на изделие Oracle Lighting наверняка будет спрос, ведь в базовой комплектации фары у «Джипа» галогеновые.

Шоу-бизнес Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой пострадал на отдыхе из-за укуса рептилии Поклонники не понимают, как у такой артистки мог вырасти такой эпатажный сын. 26-летний Денис Шальных с головы до ног покрыт татуировками.