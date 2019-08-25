Футбол
«Крылья Советов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:00Sports.ru 04:29
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Обновлено в 06:27
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено 23 августа в 06:29
Космос
Тренировка экипажа «Союз МС-13» по перестыковке прошла без замечаний
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж «Союз МС-13» выполнил тренировку по перестыковке без замечаний.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Росгвардия начала проверку после ролика с людьми в форме «на обеде»
Росгвардия начала служебную проверку после появления в сети ролика, где люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Харькове частично обрушился автомобильный мост
В окрестностях Харькова сегодня, 25 августа, произошло частичное обрушение мостовой конструкции, предназначенной для движения автомобилей.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Культура
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Помимо Великой Отечественной войны, на фестивале представили эпоху раннего средневековья «Вольные викинги».
Обновлено в 05:14
Футбол
«Чертаново» спаслось от поражения в матче ФНЛ с «Томью»
"Чертаново" дома сыграло вничью с "Томью" в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 09:21
Авто
Названы 10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из России
Дальше следуют российский «УАЗ» и немецкий Volkswagen — 613 и 611 автомобилей, вывезенных на экспорт соответственно.
Обновлено в 05:01
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Авто
Тюнеры украсили новый Jeep Wrangler футуристичной оптикой
Хотя Jeep Wrangler четвёртого поколения JL продаётся всего год, в США на изделие Oracle Lighting наверняка будет спрос, ведь в базовой комплектации фары у «Джипа» галогеновые.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой пострадал на отдыхе из-за укуса рептилии
Поклонники не понимают, как у такой артистки мог вырасти такой эпатажный сын. 26-летний Денис Шальных с головы до ног покрыт татуировками.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
«Голливуд производит ощущение садоводства на Приозерском направлении». Михаил Трофименков — о новом фильме Квентина Тарантино
«Фонтанка» вместе с Михаилом Трофименковым составила тотальный гид по фильму.
Обновлено в 05:34
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Происшествия
Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку
В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50