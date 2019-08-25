Футбол

«Крылья Советов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:00Sports.ru 04:29

Крылья Советов — Спартак
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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«Крылья Советов» — «Спартак». Смотреть онлайн, видеотрансляция, прямой эфир

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