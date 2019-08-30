Московский "Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив дома португальской "Браге" 1:2. Первый матч также завершился победой португальского клуба 1:0. Первый тайм складывался неплохо для москвичей.

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