Футбол

«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги ЕвропыSport24.ru 07:56

Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.
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