Футбол

«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги ЕвропыSport24.ru 07:56

Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.
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Одна – с банкиром во главе, другая – с бывшим вратарем Слуцкого. С кем может сыграть «Спартак» в Лиге Европы?

Спорт-Экспресс09:45

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в Лиге Европы, если пройдет «Тун»

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«Спартак» может сыграть в раунде плей-офф ЛЕ с победителем пары «Брондбю» - «Брага»

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С кем сыграют «Спартак» и «Краснодар», если пройдут «Тун» и «Порту». Главное о жеребьевке ЛЕ и ЛЧ

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Писарев оценил шансы «Спартака» с возможными соперниками в Лиге Европы

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Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы

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Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн

LiveSport.ruвчера в 17:25
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Общество

Утвержден штаб наблюдателей на выборах в Мосгордуму

Всего 6246 человек будут работать общественными наблюдателями на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 15:48
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
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Дмитрием Разумковым, являющимся лидером украинской партии "Слуга народа", у которого есть все шансы занять должность спикера Верховной рады Украины, озвучил планы парламентского большинства.
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Футбол

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Политика

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Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими указами назначил выборы в верхнюю палату парламента (Совет Республики) на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
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Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.
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Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее.
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Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
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В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200

На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба.
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