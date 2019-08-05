Футбол

«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги ЕвропыSport24.ru 07:56

Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.
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С кем сыграют «Спартак» и «Краснодар», если пройдут «Тун» и «Порту». Главное о жеребьевке ЛЕ и ЛЧ

Sport24.ru11:35

Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн

LiveSport.ruвчера в 17:25

«Спартак» может сыграть в раунде плей-офф ЛЕ с победителем пары «Брондбю» - «Брага»

ТАСС08:00

Одна – с банкиром во главе, другая – с бывшим вратарем Слуцкого. С кем может сыграть «Спартак» в Лиге Европы?

Спорт-Экспресс09:45

Писарев оценил шансы «Спартака» с возможными соперниками в Лиге Европы

Матч ТВ08:40

С кем могут сыграть «Спартак» и «Краснодар» в квалификации еврокубков?

Чемпионат09:56

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в Лиге Европы, если пройдет «Тун»

Спорт день за днем07:56
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей

39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
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Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Политика

Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Общество

Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото

Обновлено в 01:23
Происшествия

Возле столичного главка МВД задержан один из авторов телеграм-канала «Avtozak LIVE» Максим Кондратьев

Как сообщает «Медуза», активиста задержали из-за плаката со словами «Мусора — позор России».
Обновлено в 15:31
Финансы

На Украине подсчитали сумму государственного долга

Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Железнодорожные войска празднуют день рождения

Профессиональный праздник военнослужащих, военнообязанных, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск РФ приурочен ко дню формирования воинских отрядов, которые охраняли курсирование поездов и состояние дорог по маршруту Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 17:12
Футбол

«Порту» перед матчами с «Краснодаром» подписал игрока сборной Колумбии

Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.
Обновлено в 16:55
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Футбол

«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ

Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 14:09
Происшествия

Воздушное пространство над военной частью в Ачинске закрыли

Воздушное пространство над военной частью в Ачинском районе, где на территории одного из складов произошло возгорание хранилища пороховых зарядов, закрыли на всех эшелонах в радиусе 30 км. Об этом сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОРВД).
Обновлено в 11:37
Политика

СМИ узнали о кадровых решениях партии «Слуга народа» в Раде

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала на них 43,16% голосов избирателей.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе возросло

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Хоккей

СКА проиграл рижскому «Динамо» на турнире в Сочи

Армейцы потерпели второе поражение в рамках Sochi Hockey Open. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу «Динамо».
Обновлено в 16:40
Наука

Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад

Обновлено в 10:22
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено в 12:50
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Политика

Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии

Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Обновлено в 11:14
Футбол

Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика

ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Задержан предполагаемый зачинщик драки фанатов «Зенита» с ОМОНом

Обновлено в 05:55
Происшествия

В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором

Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
Обновлено в 14:49
Авто

Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей

Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Сорвавший сделку с «МЮ» Дибала проходит медосмотр в «Ювентусе»

Обновлено в 12:44
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