Футбол

«Спартак» увозит скандальную победу из ГрозногоСпорт уик-энд вчера в 20:01

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Благодаря двойным стандартам арбитра "красно-белые" поднялись на третье место, сравнявшись по очкам с ЦСКА "Ахмат" - "Спартак" - 1:3 "Спартак" обыграл "Ахмат" в гостевом матче 21-го тура.
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Олег Кононов
Поединок выдался нервным с обеих сторон, как следствие — технические и позиционные ошибки.
— Олег Кононов, футболистНева Спорт вчера в 14:50

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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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