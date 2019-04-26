Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеровКоммерсантъ 09:20
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. При этом совет директоров «Спартака» «выразил поддержку» главному тренеру Олегу Кононову.
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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
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В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта соратник Савченко покинул Украину
Рубан и Надежда Савченко подозреваются в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.
Обновлено в 05:47
Авто
В Сети появилось видео экстремальных тестов нового Porsche 911 Turbo
Динамика, демонстрируемая Porsche 911 Turbo, выдает нам нового претендента на рекорд круга в своей классификации.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей
По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Политика
Nord Stream 2 AG наносит ответный удар
В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
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Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Космос
На МКС в системе очистки воздуха произошел сбой
На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка, которая удаляет углекислый газ из ее атмосферы.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Политика
СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам
Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
Обновлено в 08:46
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»
В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Новая версия MIUI 10 исправила ошибки в работе камеры и не только
Отдельным пунктом в списке изменений идет улучшение работы камеры и исправление различных багов.
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Авто
«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta
Обновлено вчера в 04:50
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Глава Адыгеи договорился о развитии деловых отношений со Стамбулом
Укрепить сотрудничество поможет черкесская диаспора Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин договорились об усилении сотрудничества между республикой и крупнейшим городом Турции, сообщили в пресс-службе руководителя Адыгеи.
Обновлено в 08:57
Экономика
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21