Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеровКоммерсантъ 09:20
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. При этом совет директоров «Спартака» «выразил поддержку» главному тренеру Олегу Кононову.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа о ядерном разоружении
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что России и Китаю наряду с США необходимо избавиться от любого вида ядерного оружия.
Обновлено в 10:54
Авто
Появление нового Volkswagen Golf откладывается
Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730
Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
Обновлено в 15:17
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Общество
CNN: суд закрыл для прессы слушания по делу Харви Вайнштейна
Суд в Нью-Йорке закрыл для прессы запланированные на пятницу слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Обновлено в 13:56
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Происшествия
В Анивском районе в ДТП погиб человек
18+ Сегодня утром за селом Успенским (в сторону Анивы) произошло страшное ДТП.
Обновлено в 19:43
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.
Обновлено в 09:42
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Нигерии похищены два сотрудника концерна Shell
В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.
Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Экономика
Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).
Обновлено в 13:21
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество
Идеи с любовью к городу
В прошлом году на воплощение в жизнь идей архангелогородцев из муниципального бюджета было выделено пять с половиной миллионов рублей.
Обновлено в 06:37
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28