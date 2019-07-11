Футбольный клуб "Спартак" в сезоне-2019/20 разместит на игровой форме специальный знак в память о трагедии 1982 года на стадионе "Лужники", сообщается в микроблоге "красно-белых" в Twitter.

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Спорт CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.

Происшествия В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.

Происшествия В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.

Политика Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.

Здоровье Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей В Мурманской области такая проверка закончилась увольнением заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения 3342 30 В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.

Политика Российские врачи поставили диагноз Меркель Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.

Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.

Происшествия Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.

Общество В России увеличился спрос на специалистов в строительной сфере Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» отметили рост спроса на специалистов строительных профессий в России.

Происшествия Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

Политика Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию "Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.

Транспорт В Москве реконструируют Афанасовское шоссе Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила планировку территории для реконструкции участка Афанасовского шоссе протяженностью около 3 километров, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Футбол Генеральный директор «Сочи»: «По Билялетдинову решение еще не принято, пока думаем» Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, определился ли клуб с будущим Динияра Билялетдинова, а также о том, может ли в команде оказаться полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Армия и оружие Правительство Болгарии утвердило проект закупки F-16 у США Болгарское правительство утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin.