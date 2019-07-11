Футбол
«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»РИА Новости 06:53
Футбольный клуб "Спартак" в сезоне-2019/20 разместит на игровой форме специальный знак в память о трагедии 1982 года на стадионе "Лужники", сообщается в микроблоге "красно-белых" в Twitter.
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Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Полина Гагарина считает, что нельзя бояться возраста
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Наука
Кота Мостика хотят пригласить на открытие пещеры «Таврида»
Обновлено в 04:07
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду
По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Авто
В России подорожали сразу четыре модели Kia
Обновлено в 00:46
Политика
Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО
Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Глава алтайского Минздрава рассказал о мерах против дефицита врачей
Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей В Мурманской области такая проверка закончилась увольнением заместителя губернатора, курирующего сферу здравоохранения 3342 30 В частности, уменьшать отток кадров планируется через работу с опытными специалистами, которые готовы уйти на заслуженный отдых из-за усталости.
Обновлено в 04:28
Политика
Российские врачи поставили диагноз Меркель
Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске
Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38
Общество
В России увеличился спрос на специалистов в строительной сфере
Аналитики сервиса для размещения объявлений «Авито» отметили рост спроса на специалистов строительных профессий в России.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Десятки военных самолетов пролетели в небе над Волгодонском
Рано утром 11 июля над Волгодонском были замечены военные самолеты.
Обновлено в 05:02
Транспорт
В Москве реконструируют Афанасовское шоссе
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила планировку территории для реконструкции участка Афанасовского шоссе протяженностью около 3 километров, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 05:52
Футбол
Генеральный директор «Сочи»: «По Билялетдинову решение еще не принято, пока думаем»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, определился ли клуб с будущим Динияра Билялетдинова, а также о том, может ли в команде оказаться полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Зеленский распорядился «усилить активность» ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Эмин ответил на слова Соседова о купленной за деньги отца славе
Эмин ответил на критику музыкального обозревателя Сергея Соседова.
Обновлено в 03:42
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Спартак» предлагает Хаджи более 2 млн евро в год
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спартак» и «Барселона».
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Правительство Болгарии утвердило проект закупки F-16 у США
Болгарское правительство утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin.
Обновлено вчера в 11:04
Кино
В сиквеле «Оно» клоун Пеннивайз будет «злее и страшнее»
Мускетти добавил, что снимать «Оно 2» было гораздо проще хотя бы потому, что студия в этот раз охотнее давала ему технику для сложных сцен.
Обновлено в 06:10