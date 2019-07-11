Футбол

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»РИА Новости 06:53

Футбольный клуб "Спартак" в сезоне-2019/20 разместит на игровой форме специальный знак в память о трагедии 1982 года на стадионе "Лужники", сообщается в микроблоге "красно-белых" в Twitter.
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На футболках «Спартака» появится специальный знак в память о трагедии в «Лужниках»

Sport24.ru05:50

На майках «Спартака» появится дата матча с «Хаарлемом», на котором погибли болельщики (видео)

Советский спорт05:46

На майках «Спартака» появится знак в память о трагедии, произошедшей в 1982 году

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Газета.Ru06:22

ФК «Спартак» разместит специальный знак на форме в память о жертвах трагедии в «Лужниках»

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«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

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