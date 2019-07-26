Футбольный клуб "Тамбов" одержал первую в своей истории победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), нанеся поражение московскому "Спартаку". Встреча третьего тура чемпионата России, состоявшаяся в Саранске, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Седрик Гогуа (29-я минута) и Сослан Таказов (69).

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