Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура РПЛРИА Новости 11:34

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Футбольный клуб "Тамбов" одержал первую в своей истории победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), нанеся поражение московскому "Спартаку". Встреча третьего тура чемпионата России, состоявшаяся в Саранске, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Седрик Гогуа (29-я минута) и Сослан Таказов (69).
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

«Унылое зрелище». «Фратрия» назвала позором поражение «Спартака» от «Тамбова»

Sport24.ru13:34

«Спартаку» забили защитники: один 3 года почти не играл в футбол, другой ушел из «Балтики», когда у клуба не было денег

Sports.ru13:19

«Тамбов» - «Спартак»: смогут ли «горожане» взять первые очки?

Все про Спорт рувчера в 01:30

«Тамбов» — «Спартак» или «волки» против «мяса»: до матча, матч и после матча в онлайн-трансляции «Столицы С»

Столица С05:44

Болельщики "Спартака": "A tutti! Avanti! Массимо Каррера!"

Sport.ru12:13

«Тамбов» – «Спартак» – 2:0, 27 июля 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат11:52

Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лиги

Советский спорт11:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Политика

Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»

Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Кононов: Мельгарехо покинет «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что полузащитник команды Лоренсо Мельгарехо покинет московский клуб.
Обновлено в 12:33
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Москве акция протеста продолжается на Трубной площади

По данным «ОВД-Инфо» на 20:13, всего число задержанных на продолжающейся в столице акции составляет 779 человек.
Обновлено в 12:40
Политика

Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Политика

В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами

Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено в 11:51
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве

Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.
Обновлено в 13:08
Футбол

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Технологии

Голосовой помощник от «Яндекса» научился принимать показания счетчиков

Пресс-служба ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» сообщает, что автоматический сервис по приему показаний счетчиков на базе голосового помощника «Яндекс.Алиса» начал свою работу.
Обновлено в 07:20
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено 25 июля в 22:14
Футбол

Агент Николя Пепе отправился в «Арсенал»

Агент 24-летнего ивуарийца Жорже Мендеш отправился в "Арсенал" на переговоры, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

Обновлено в 12:23
Политика

В RT отреагировали на штраф от британского регулятора Ofcom

Телеканал RT отреагировал на то, что британский медиарегулятор Ofcom назначил ему крупный штраф в размере 200 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 05:57
Политика

Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Политика

Член СПЧ: действия полиции во время провокаций в центре Москвы законны

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
Обновлено в 10:15
Политика

Трамп порассуждал о вражде с Россией

По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Мария Комиссарова делала аборт

Мария Комиссарова призналась, что в 2012 году сделала аборт.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Согдиана стала мамой в третий раз

Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Супруга Клявера в Баку позировала в серебристом платье-комбинации

На красной дорожке 38-летняя возлюбленная исполнителя позировала в серебристом платье-комбинации на бретельках.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Обновлено в 06:58
Происшествия

Число жертв поджога студии аниме в Японии выросло до 35 человек

Обновлено в 10:52
Авто

Что означают известные названия моделей авто

Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).
Обновлено в 09:45
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное