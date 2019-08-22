Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в первом матче плей-офф Лиги ЕвропыНакануне.Ru 01:10

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
Московский "Спартак" уступил португальскому клубу "Брага" в первой встрече раунда плей-офф Лиги Европы. Матч на стадионе "Мунисипал-ди-Брага" завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 74-й минуте забил Рикарду Орта.
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