Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги ЕвропыГазета.Ru 16:34

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы. Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Плей-офф Лиги Европы: «Спартак» проиграл «Браге» на выезде

ODDS.ru19:51

«Спартак» врезался в скалу. Но не все потеряно

Спорт-Экспресс16:55

Таблица коэффициентов УЕФА после первых матчей раундов плей-офф ЛЧ и ЛЕ

Чемпионат17:54

«Спартак» после поражения от «Браги»: «Победное дерби против ЦСКА отняло слишком много сил и эмоций»

Sport24.ru18:57

«Брага» - «Спартак». Прогноз от букмекера 1хСтавка

Все про Спорт ру10:51

«Спартак» в гостях проиграл «Браге»

ProstoProSport16:34

Вдарим по бражке: «Спартак» сыграет в Португалии главный матч сезона

Московский Комсомолецвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Музыка

Шнур стал самым высокооплачиваемым певцом в России в 2018 году

Обновлено в 08:37
Общество

Из Барнаула уходит гипермаркет «Ашан»

Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

Обновлено в 22:07
Происшествия

Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Обновлено в 21:18
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Гаджеты

Android Q получила официальное название

Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.
Обновлено в 16:21
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика

Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8

Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Политика

Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности

Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 07:44
Общество

Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.
Обновлено в 20:32
Общество

ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей

Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Обновлено вчера в 16:56
Космос

США запустили в космос новую ракету со спутником

Новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы назвали в США ракету-носитель Delta IV со спутником GPS III, созданным компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США.
Обновлено в 10:55
Политика

Госдеп назвал причины нарушения Россией ДРСМД

Напоминаем, что согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности России было запрещено обладать, производить и проводить испытания крылатых ракет наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до 5500 километров, а также иметь или производить пусковые установки для ракет данного класса, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в Идлибе

Обновлено в 17:43
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Кишинева

«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении.
Обновлено в 21:25
Наука

Ученые назвали главный признак слабоумия

В результате эксперимента, ученые установили, что те люди, у кого артериальное давление быстро возрастало в среднем возрасте (43-53 года), имели с большей вероятностью поврежденные сосуды головного мозга к 70 годам.
Обновлено в 21:29
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено в 21:21
Гаджеты

Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото

22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Технологии

Опасные вейпы: у курильщиков нашли неизвестную болезнь легких

В недомоганиях некоторые из пациентов обвиняют опасные вейпы.
Обновлено в 17:57
Экономика

Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещи

Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие

Российская «Армата» оказалась небоеспособной

Обновлено в 17:14
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Здоровье

Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
Политика

Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Энергетика

Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ

В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное