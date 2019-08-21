Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы. Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Все про Спорт ру

Гаджеты Android Q получила официальное название Компания сообщила в официальном блоге, что новая мобильная операционная система получит имя Android 10.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8 Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.

Политика Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Общество Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.

Космос США запустили в космос новую ракету со спутником Новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы назвали в США ракету-носитель Delta IV со спутником GPS III, созданным компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США.

Политика Госдеп назвал причины нарушения Россией ДРСМД Напоминаем, что согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности России было запрещено обладать, производить и проводить испытания крылатых ракет наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до 5500 километров, а также иметь или производить пусковые установки для ракет данного класса, пишет ТАСС.

Армия и оружие Рассекречены документы об освобождении Кишинева «Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении.

Наука Ученые назвали главный признак слабоумия В результате эксперимента, ученые установили, что те люди, у кого артериальное давление быстро возрастало в среднем возрасте (43-53 года), имели с большей вероятностью поврежденные сосуды головного мозга к 70 годам.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Армия и оружие ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.

Гаджеты Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото 22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.

Происшествия Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Экономика Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещи Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.

Здоровье Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.

Политика Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.