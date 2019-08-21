Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 16:34

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы. Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

«Чертаново»: Умяров явно освежил игру «Спартака»

Советский спорт07:19

«Ошиблись мы до того, как был нанесен удар». Репортаж из Браги, где «Спартак» прервал свою беспроигрышную серию

Матч ТВвчера в 17:38

«Спартак»: что нужно изменить, чтобы пройти «Брагу»?

Спорт-Экспресс01:45

Плей-офф Лиги Европы: «Спартак» проиграл «Браге» на выезде

ODDS.ruвчера в 19:51

«Брага»-«Спартак»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Sport.ruвчера в 14:00

Пройдут ли «Краснодар» и «Спартак» в групповой турнир ЛЧ и ЛЕ соответственно?

Чемпионат07:31

Вдарим по бражке: «Спартак» сыграет в Португалии главный матч сезона

Московский Комсомолец21 августа в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
Политика

МИД Украины признал бесполезность санкций против России

Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Авиакомпании «Победа» предложили объявить бойкот

Россияне предлагают объявить бойкот и не летать рейсами авиакомпании «Победа» после резонансного случая в аэропорту «Внуково».
Обновлено в 08:40
Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и подготовить симметричный ответ.
Обновлено в 06:58
Музыка

Новый клип выпустил зампрокурора Петербурга Эдуард Артюхов

Рок-группа «Лунный пес» выпустила клип на песню заместителя прокурора Санкт-Петербурга Эдуарда Артюхова.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Москве водитель протаранил машину ДПС при попытке скрыться

Обновлено в 02:28
Происшествия

Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу

Обновлено в 05:50
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Космос

Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета

Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Бешикташ» претендует на Гоналона

Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон попал в сферу интересов «Бешикташа».
Обновлено в 02:36
Происшествия

СК направил в суд дело участника незаконной акции в Москве Подкопаева

Завершено расследование в отношении Ивана Подкопаева, обвиняемого в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, дело направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 02:55
Кино

Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года

Обновлено в 04:31
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Музыка

Пугачева не смогла попасть на концерт Апиной

Певица Алла Пугачева в середине 1990-х не смогла сразу попасть на концерт Алены Апиной, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Калифорнии 27 человек пострадали из-за схода трамвая с рельсов

По меньшей мере 27 человек пострадали в четверг, 22 августа, в результате схода с рельсов скоростного трамвая в Калифорнии.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Политика

Аваков предложил продавать наркотики в Россию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Экономика

Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд

Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Культура

В Великом Новгороде открыли памятник первой берестяной грамоте

Обновлено в 09:10
Политика

Российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев

Обновлено в 04:09
Общество

Крупнейшая мечеть Европы открылась в Чечне

В чеченском городе Шали открыли крупнейшую мечеть Европы, где смогут разместиться 30 тыс. молящихся и еще до 70 тыс.— на прилегающей территории.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Гаджеты

В России начались продажи флагманского Samsung Galaxy Note 10

В России начались официальные продажи нового флагмана от Samsung — Samsung Galaxy Note 10.
Обновлено в 04:27
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Общество

В США умер миллиардер Дэвид Кох

В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное