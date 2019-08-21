Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги ЕвропыГазета.Ru 16:34

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы. Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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