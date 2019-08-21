Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги ЕвропыГазета.Ru 16:34
|26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
|46′
Жоау Новайш
|51′
|63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
|64′
Рикарду Орта
|74′
|78′
Георгий Джикия
|85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
|85′
|90′
Зелимхан Бакаев
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
3
Тормена
5
Секейра
15
Орта
17
Жоау Новайш
60
Пальинья
7
Эдуарду
20
Диаш
21
Орта
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы. Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вдарим по бражке: «Спартак» сыграет в Португалии главный матч сезона
Московский Комсомолецвчера в 08:54
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Космос
Два новолуния в августе: чего не стоит делать в критические дни
В августе 2019 года над Землей пройдут сразу два новолуния, а не одно, как обычно.
Обновлено в 14:58
Футбол
Калиниченко: «Буду огорчён, если увижу Ракицкого в сборной»
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
Обновлено в 15:44
Футбол
Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Технологии
«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту
23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено в 11:08
Космос
Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Политика
Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД
«На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сообщил собеседник агентства.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Космос
Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году
Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия.
Обновлено в 10:54
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Политика
Немецкий депутат отметил неизмеримые жертвы народа СССР ради победы над нацизмом
Немецкий депутат и уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил, что советский народ смог одержать победу над нацизмом путем неизмеримых жертв.
Обновлено в 18:40
Гаджеты
У операционной системы Android сменился логотип
Корпорация Google впервые за пять лет сменила дизайн логотипа операционной системы Android. Об этом 22 августа сообщили в блоге компании.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Дипломат Украины, пожелавший остаться анонимным, отметил, что еще в ходе первого телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимира Зеленского, который состоялся 11 июля 2019 года по инициативе Киева, была достигнута договоренность об освобождении моряков.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Турция перебросила в Идлиб бронетехнику
Турецкие информагентства сообщили о переброске в Сирию дополнительных подразделений ВС Турции.
Обновлено в 11:06
Наука
Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от вымирания
Обновлено вчера в 10:20