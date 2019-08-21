Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы. Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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