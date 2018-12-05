Футбол

«Спартак» установил новый антирекорд посещаемости на «Открытие-Арене»
Матч ТВ
вчера в 14:45

Спартак — Урал
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
21′
Дмитрий Комбаров
40′
Софьян Ханни
48′
53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
65′
67′
Владимир Ильин
68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
81′
85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
90′+2′
Отман Эль-Кабир
В матче ¼ финала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1) установлен новый антирекорд посещаемости домашнего стадиона красно-белых «Открытие-Арена». На стадион пришли 9333 зрителя.
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