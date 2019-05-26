Футбол

«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезонеREGNUM 04:22

Оренбург — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
57′
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
68′
69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
77′
77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
90′
Артем Кулишев
90′+4′
Артем Кулишев
90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
90′+5′
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
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