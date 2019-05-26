Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезонеREGNUM 04:22
Рикарду Алвеш
|8′
Денис Попович
|11′
Джордже Деспотович
|12′
|27′
Аяз Гулиев
|57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
|57′
|61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
|68′
|69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
|77′
|77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
|90′
Артем Кулишев
|90′+4′
Артем Кулишев
|90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
|90′+5′
Оренбург
Расстановка 3‑5‑2
56
Довбня
31
Шахов
3
Сиваков
29
Афонин
12
Малых
32
Кулишев
8
Мишкич
10
Попович
13
Терехов
15
Андреев
19
Сутормин
98
Максименко
38
Ещенко
56
Гапонов
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
47
Зобнин
22
Игнатов
37
Мелкадзе
15
Глушенков
9
Зе Луиш
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
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Сезон-2018/19 стал для «Спартака» самым нерезультативным в чемпионатах России
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