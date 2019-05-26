«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезонеREGNUM 04:22

Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.

«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне

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