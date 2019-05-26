Футбол

«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голамМатч ТВ 02:48

Оренбург — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Рикарду Алвеш
8′
Денис Попович
11′
Джордже Деспотович
12′
27′
Аяз Гулиев
57′
Аяз Гулиев
Георгий Мелкадзе
Савелий Козлов
Вадим Афонин
57′
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
Рикарду Алвеш
Артем Кулишев
68′
69′
Наиль Умяров
Михаил Игнатов
Андрей Малых
77′
77′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Довбня
90′
Артем Кулишев
90′+4′
Артем Кулишев
90′+5′
Джордже Деспотович
Дмитрий Андреев
90′+5′
Московский «Спартак» завершил сезон-2018/19 в чемпионате России на пятом месте, набрав 49 очков. За 30 туров РПЛ красно-белые забили 36 голов, что является худшим результатом клуба в чемпионате России. Ранее москвичи забили 38 голов в сезоне-2003, когда заняли 10-е место.
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