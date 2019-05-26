«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голамМатч ТВ 02:48

Московский «Спартак» завершил сезон-2018/19 в чемпионате России на пятом месте, набрав 49 очков. За 30 туров РПЛ красно-белые забили 36 голов, что является худшим результатом клуба в чемпионате России. Ранее москвичи забили 38 голов в сезоне-2003, когда заняли 10-е место.

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Происшествия В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.

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